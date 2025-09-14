Capacita DIF Coahuila en atención de adicciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva y la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila, dio inicio al Diplomado Integral en Adicciones con Enfoque Cognitivo Conductual, capacitando a mil 450 profesionales de la salud de las 5 regiones del estado.

Acciones que forman parte de la Estrategia Estatal "Vive Libre, Sin Drogas", la cual busca fortalecer la prevención, atención y tratamiento de las adicciones, con un enfoque integral y humano.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó que este diplomado representa un paso firme hacia la consolidación de un modelo integral de prevención y atención de las adicciones en el estado.

"Desde el DIF Coahuila trabajamos bajo la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas para proteger a nuestras familias y dar nuevas oportunidades a quienes enfrentan esta situación. La capacitación y profesionalización son clave para responder con calidad y sensibilidad, y con ello brindar esperanza y nuevas posibilidades de vida a quienes más lo necesitan", expresó.

Durante el diplomado se ofrecieron conferencias de alto nivel, entre las que destacan "Adicciones: prevalencia, impacto social y desafíos contemporáneos", impartida por la DCE. Eva Kerena Hernández Martínez en Saltillo y Monclova; "Mecanismos de acción en el primer contacto", a cargo de la Dra. Magdalena Campos Reyes, el Mtro. Óscar Talamantes Becerra y la Dra. Teresita de Jesús Barrientos Narváez; además de la conferencia magistral "Reingeniería Humana" impartida por el conferencista internacional Omar Villalobos.

El objetivo central de este diplomado es impulsar la profesionalización de psicólogos, médicos, trabajadores sociales y personal de salud, consolidando un pilar esencial para la atención integral de las adicciones y la salud mental.

Con ello, se busca que los equipos de atención estén mejor preparados para responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades de la población.

La capacitación contempla temas prioritarios como la consejería en adicciones, psicoeducación a familiares, así como modelos de atención psicológica y tratamiento, fortaleciendo el conocimiento y las herramientas de los profesionales de las cinco regiones del estado: Laguna, Sureste y Centro Desierto, Carbonífera y Norte.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso con la salud mental, la prevención de adicciones y la construcción de comunidades más fuertes y seguras, poniendo siempre en el centro a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias coahuilenses.