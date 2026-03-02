Víctor Leija encabeza Caravana del Día de la Familia en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con un ambiente lleno de armonía, alegría y sana convivencia, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo con éxito la Caravana del Día de la Familia, un espacio diseñado para fortalecer los lazos familiares y promover la unión dentro de la comunidad.

Esta actividad estuvo encabezada por el Alcalde Ing. Víctor Leija Vega, la Presidenta del DIF, Leticia Medina acompañados de integrantes de su familia, así como otras autoridades municipales que participaron en este gran evento.

Las actividades iniciaron al exterior del auditorio municipal con una gran caravana donde participaron medio centenar de vehículos, tripulados por familias completas que recorrieron distintas vialidades.

Durante la jornada, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en este encuentro cuyo objetivo principal fue compartir y reafirmar los valores que dan sentido a los hogares, fomentando el respeto, la cercanía y el bienestar entre las familias.

La participación de las familias se convirtió en el eje central de esta actividad, generando momentos significativos que reflejaron el interés ciudadano por construir entornos de armonía, convivencia positiva e integración social.

La caravana concluyó en la colonia 26 de marzo con un evento especial, donde la música en vivo aportó un toque especial, creando un ambiente festivo y propicio para el diálogo y la convivencia entre las familias asistentes.

El alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, reconoció que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, es por ello que se tiene que trabajar en programas y acciones que fortalezcan los lazos y valores entre sus integrantes.

"La familia es la base de nuestra sociedad, y generar espacios de convivencia sana permite reforzar los lazos de amor, respeto y responsabilidad que nos unen como comunidad. En Cuatro Ciénegas creemos firmemente que fortalecer a las familias es fortalecer el futuro del municipio", expresó el edil.

Asimismo, el Presidente Municipal reiteró que su administración continuará impulsando acciones y programas que promuevan la unión familiar, al considerar que este tipo de actividades no solo generan momentos de alegría, sino que también consolidan una comunidad más fuerte, solidaria, participativa y comprometida con su desarrollo.

"Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta iniciativa, muchas gracias al trabajo coordinado del Gobierno Municipal, el DIF Municipal, Plan 2040 y la Parroquia San José, quienes sumaron esfuerzos para hacer realidad esta actividad, refrendando su compromiso con el bienestar de las familias y la construcción de una sociedad más consciente, participativa y con valores sólidos" finalizó el Alcalde.