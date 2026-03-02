Frontera inicia Pañatón 2026: Sara Pérez Cantú impulsa donaciones de pañales

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de apoyar a familias que enfrentan situaciones económicas o de salud complejas, la alcaldesa Sara Pérez Cantú encabezó en el lobby de la Presidencia Municipal el arranque oficial del Pañatón 2026, iniciativa promovida por el DIF Coahuila y coordinada en el municipio a través del DIF Frontera.

La campaña tiene como finalidad recolectar pañales para bebé y adulto, insumos de uso indispensable que representan un gasto constante para muchas familias. Durante el evento de inicio, directores, regidores y funcionarios municipales realizaron sus primeras aportaciones, sumándose de manera activa a esta causa solidaria.

La directora del DIF Municipal, Karen Cadena, explicó que esta iniciativa responde a solicitudes recurrentes que recibe la institución por parte de familias que requieren apoyo con este tipo de artículos, por lo que el objetivo es mantener un abasto suficiente para atender los casos que se presentan de manera permanente.

El centro de acopio permanecerá habilitado en las instalaciones del DIF Frontera, ubicadas en la colonia Borja, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Aunque el arranque se realizó en la Presidencia Municipal, la recepción de donativos continuará de manera permanente en el DIF, invitando a empresas, escuelas y ciudadanía en general a sumarse a esta causa solidaria.

La alcaldesa reiteró que el Pañatón es una muestra de que en Frontera se trabaja de manera coordinada para atender necesidades concretas de la población. Subrayó que cada donación contribuye a brindar apoyo directo a quienes más lo requieren, fortaleciendo la solidaridad comunitaria con orden y rumbo.