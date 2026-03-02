Manolo Jiménez Salinas encabeza entrega de ambulancia en Sabinas

SABINAS, COAH.– En el marco de la Colecta Anual 2026, la Cruz Roja Mexicana entregó una ambulancia a la delegación Sabinas, hecho que fue calificado como un logro trascendental para la comunidad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el acto, acompañado por el presidente del patronato local y la licenciada Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria, quien expresó el agradecimiento de paramédicos y voluntarios por esta aportación que mejorará la calidad de vida de los sabinenses.

Bajo el lema "Esto que ves, lo hacemos juntos", la colecta anual también dará inicio en Sabinas, con el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa solidaria. Los paramédicos, junto con las damas voluntarias y las juventudes de la Cruz Roja, serán los encargados de recorrer la comunidad para invitar a la población a colaborar.

Además de la entrega de la ambulancia, Andrade Bernal destacó que en las instalaciones de la Cruz Roja Sabinas se realizan mejoras constantes, gracias al esfuerzo conjunto del patronato y la participación activa de la sociedad. Con esta nueva unidad y el respaldo de la colecta, la Cruz Roja reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y fortalecer la infraestructura de salud en beneficio de todos.