Contactanos
Coahuila

Manolo Jiménez Salinas encabeza entrega de ambulancia en Sabinas

Compromiso de la Cruz Roja con la comunidad sabinense

Por Carlos Macias - 02 marzo, 2026 - 06:03 p.m.
Manolo Jiménez Salinas encabeza entrega de ambulancia en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.– En el marco de la Colecta Anual 2026, la Cruz Roja Mexicana entregó una ambulancia a la delegación Sabinas, hecho que fue calificado como un logro trascendental para la comunidad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el acto, acompañado por el presidente del patronato local y la licenciada Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria, quien expresó el agradecimiento de paramédicos y voluntarios por esta aportación que mejorará la calidad de vida de los sabinenses.

       

      Bajo el lema "Esto que ves, lo hacemos juntos", la colecta anual también dará inicio en Sabinas, con el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa solidaria. Los paramédicos, junto con las damas voluntarias y las juventudes de la Cruz Roja, serán los encargados de recorrer la comunidad para invitar a la población a colaborar.

       

      Además de la entrega de la ambulancia, Andrade Bernal destacó que en las instalaciones de la Cruz Roja Sabinas se realizan mejoras constantes, gracias al esfuerzo conjunto del patronato y la participación activa de la sociedad. Con esta nueva unidad y el respaldo de la colecta, la Cruz Roja reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y fortalecer la infraestructura de salud en beneficio de todos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados