Llevan donativos a casa hogar de Morelos

Nava, Coah.— El Grupo Altruista "Restaurando Amor" agradeció a Daniela Escalante y Ricardo Garza Patena por la donación de ropa y pañales, los cuales fueron entregados el pasado 7 de febrero en la casa hogar Getsemaní, ubicada en Morelos, en beneficio directo de las niñas y niños que reciben atención permanente en ese espacio.

Entregas de donaciones en la casa hogar

Posteriormente, el 28 de febrero, la agrupación realizó una segunda entrega gracias al apoyo de Güera Betzebelth Villanueva, quien contribuyó con ropa y accesorios.

Ambos apoyos fueron canalizados de manera organizada para cubrir necesidades básicas y mejorar las condiciones de bienestar de los menores.

Compromiso social en la región

Integrantes del colectivo señalaron que estas acciones forman parte de su labor altruista constante en la región de los Cinco Manantiales, promoviendo la solidaridad y el compromiso social.

Asimismo, reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse a futuras campañas, destacando que cada aportación representa un respaldo significativo para quienes más lo necesitan.