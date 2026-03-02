Gobierno de Múzquiz refuerza el bacheo en la Villa de Palaú

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa atendiendo de manera puntual las solicitudes de la ciudadanía, reforzando las acciones para el mejoramiento de la infraestructura vial en distintos sectores del municipio.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se desplegaron cuadrillas de bacheo en diversos puntos estratégicos de la Villa de Palaú y en la Cabecera Municipal, llevando a cabo una intensa campaña de rehabilitación de calles con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la actual administración de mantener en óptimas condiciones las vialidades, atendiendo reportes ciudadanos y priorizando las zonas con mayor afectación.

La alcaldesa reiteró que su gobierno trabaja de manera cercana a la gente, escuchando y dando respuesta a las necesidades más apremiantes, como lo es el mantenimiento de las calles, contribuyendo así a una mejor movilidad y calidad de vida para las familias muzquenses.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo los servicios públicos y seguir impulsando acciones que generen bienestar en cada comunidad del municipio.