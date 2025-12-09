Yazmín Asís invita a la Caravana navideña en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La regidora de Fomento Económico y Turismo, Yazmín Asís, extendió una invitación a todas las familias de Frontera para que asistan a la tradicional Caravana navideña, que llegará este jueves 10 de diciembre a las 6 de la tarde a la zona Centro del municipio.

Destacó que se trata de uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina, ya que cada año la empresa refresquera trae un espectáculo lleno de color, música y ambiente festivo.

"Felices porque vamos a tener 8 vehículos llenos de alegría, música, luces, duendes y osos polares, así como regalos, inflables y más este día. Los invito para que se organicen y puedan acudir", comentó la regidora, resaltando que será una ocasión ideal para que niños y adultos disfruten juntos del inicio de las festividades navideñas.

El recorrido de la caravana iniciará sobre la carretera 30, desde el libramiento Carlos Salinas de Gortari hasta el paso a desnivel. Posteriormente, avanzará por la calle Presidente Carranza hasta llegar a la calle Cuauhtémoc, para luego retornar por la calle Progreso y concluir en la explanada de la Presidencia Municipal. En este punto permanecerá aproximadamente una hora, tiempo en el que se desarrollará el espectáculo principal destinado para las familias fronterenses.

Las autoridades municipales esperan una gran afluencia y recomiendan a la ciudadanía prever su llegada con anticipación para disfrutar plenamente de este evento que ya forma parte de las tradiciones navideñas de la comunidad.