Incendios y detenciones marcan la Navidad en Monclova

La Navidad y el Año Nuevo en Monclova estuvieron marcados por incendios, detenciones y el aseguramiento de vehículos por conducir bajo los influjos del alcohol, principalmente durante cuatro días clave de las festividades decembrinas.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que se registraron alrededor de 40 personas detenidas por consumo de alcohol, además de la aplicación de 420 infracciones por diversas faltas administrativas y el aseguramiento de 25 vehículos relacionados con la conducción en estado de ebriedad.

Precisó que estos resultados corresponden específicamente a los días 24 y 25, así como 30 y 31 de diciembre, lapso en el que se montaron operativos especiales.

Durante esas fechas se detuvo a 12 personas, todas por faltas administrativas, y se realizaron acciones de proximidad social y justicia cívica, lo que permitió resolver algunos conflictos vecinales sin que escalaran a mayores consecuencias.

En coordinación con Protección Civil, también se atendieron alrededor de 38 reportes por incendios en distintos puntos de la ciudad, principalmente en lotes baldíos y domicilios, sin que se reportaran daños mayores ni personas lesionadas.

López destacó que estos trabajos se llevaron a cabo de manera conjunta con diferentes corporaciones, tanto municipales como de otros niveles.

Señaló que en los días de mayor actividad se reforzó la vigilancia en sectores habitacionales y centros comerciales.

Finalmente, el regidor señaló que no se registraron detenidos por pirotecnia, aunque sí se mantuvieron operativos de vigilancia y detección en diversos puntos de la ciudad para prevenir su uso y venta ilegal durante las celebraciones.