Carlos Contreras identifica a ladrón en robo a negocio de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.-

Un robo fue reportado en un negocio ubicado en Ciudad Frontera, donde un comerciante denunció públicamente el presunto hurto ocurrido en una sucursal del sector centro.

De acuerdo con el afectado, Carlos Contreras, los hechos se registraron en el establecimiento ProLed Accesorios, dedicado a la venta de artículos para celular, perfumes y otros productos, localizado en la colonia 10 de Mayo. Señaló que el sujeto ingresó al local y entregó un teléfono celular a una de las trabajadoras, pidiéndole que buscara una funda u otro accesorio similar, lo que aprovechó para observar otros artículos del mostrador.

¿Cómo ocurrió el robo?

El denunciante indicó que, tras localizar un producto que le llamó la atención, el individuo presuntamente lo tomó y lo ocultó dentro del casco de la motocicleta que portaba, para después retirarse del lugar. Añadió que el sujeto huyó a bordo de una motocicleta deportiva de color negro con rines dorados.

Acciones del comerciante

Contreras aseguró que logró identificar al presunto responsable, quien responde al nombre de Alex Flores, y afirmó que vive en el sector conocido como La Sierrita y labora en la empresa Denso. A través de redes sociales, solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero, así como compartir el reporte.

Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, por lo que se espera que sean las instancias de seguridad quienes realicen las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.