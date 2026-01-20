Carlos Villarreal se reúne con apicultores para fortalecer la economía en Monclova

Con el objetivo de fortalecer el sector apícola y productivo de la Región Centro, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con Iván Cano, presidente de los Apicultores de la Región Centro de Coahuila, para conocer los proyectos que la Asociación tiene contemplados para 2026, con el respaldo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro, se dialogó sobre las necesidades del sector y las oportunidades para impulsar la apicultura como una actividad estratégica para el desarrollo económico y sustentable de la región.

En este sentido, el alcalde destacó que el gobernador Manolo Jiménez ha brindado un respaldo permanente a este tipo de proyectos productivos, impulsando acciones y programas que fortalecen al campo y promueven el desarrollo regional, siempre en coordinación con los gobiernos municipales, para que los beneficios lleguen directamente a las y los productores.

"Desde el Gobierno Municipal impulsamos el trabajo cercano con las y los productores, porque fortalecer al sector apícola es fortalecer la economía, el medio ambiente y el futuro de nuestra región", subrayó el alcalde.

Con estas acciones el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural para impulsar acciones coordinadas que fortalezcan al sector productivo y generen mayores oportunidades para las familias de Monclova y la Región Centro.