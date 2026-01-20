AHMSA confirma subasta de activos: fecha clave para Monclova

La base trabajadora de Altos Hornos de México (AHMSA) recibió con optimismo el anuncio oficial de la subasta de activos, la cual ha sido autorizada por la Juez Ruth Huerta para el próximo 2 de marzo.

En entrevista, Hervey Valenzuela expresó que esta noticia disipa las dudas e "infundios" que habían circulado anteriormente, brindando una certeza jurídica que no se tenía. "Para nosotros era favorable e importante que esto se viniera", señaló Valenzuela, subrayando que contar con datos confiables y fechas por escrito devuelve la expectativa de una resolución positiva tras meses de incertidumbre.

Valenzuela destacó la labor de la Juez Ruth al no otorgar más prórrogas innecesarias y hacer público el proceso, lo cual consideran un acto de transparencia que los trabajadores venían exigiendo.

Al ser cuestionado sobre posibles movilizaciones a la Ciudad de México, el representante fue enfático: la lucha se mantendrá localmente. "No pensamos movernos, la lucha está aquí", afirmó, argumentando que abandonar el estado sería darle ventaja a intereses que buscan minimizar su movimiento.

A pesar de las posturas de la Secretaría del Trabajo sobre el pago bajo la ley de quiebras, Valenzuela aseguró que el objetivo de los trabajadores es que cualquier resolución respete el Contrato Colectivo de Trabajo. "Si ya brincamos un obstáculo (la ley de quiebras), podemos brincar otro. Si no hacemos la lucha nosotros, nadie más la va a hacer", concluyó Valenzuela.

Los trabajadores permanecen ahora a la expectativa del 2 de marzo, fecha que consideran crucial para el bienestar de sus familias y el futuro económico de la región.