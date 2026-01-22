Para explorar riqueza fósil única en el país Paleontólogos de la UNAM Arriban a Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un grupo de paleontólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arribó al municipio de Múzquiz con el objetivo de visitar diversas zonas donde se han realizado importantes descubrimientos de fósiles que datan de hace más de 70 millones de años.

Esta visita refuerza el interés científico por la riqueza paleontológica de la región, expresó el ingeniero Héctor Porras Múzquiz quien destacó, que los especialistas se enfocan en el estudio de reptiles marinos, peces prehistóricos y pterosaurios, conocidos como reptiles voladores.

Acciones de la autoridad

Durante su estancia, los investigadores recorrerán canteras y sitios de hallazgos relevantes, permaneciendo en el municipio por un periodo de diez días.

El director del Museo de Paleontología de Múzquiz, con más de 25 años de trayectoria en la investigación de fósiles, destacó que, los especialistas cuentan con el equipo y conocimiento necesarios para proyectar a Múzquiz como un referente nacional e internacional en el ámbito paleontológico, subrayando a la vez que, este Pueblo Mágico ha sido clave en el descubrimiento de una gran diversidad de especies extintas.

Detalles confirmados

De los más de 2,500 municipios registrados en territorio México, Múzquiz se distingue por ser el que ha aportado la mayor variedad de fósiles, lo cual ha sido fundamental para su postulación como Geo Parque Mundial.

El especialista enfatizó la necesidad de valorar y proteger este patrimonio natural, que representa una ventana invaluable al pasado de la Tierra.

Finalmente resaltó que, mientras en Saltillo se han encontrado fósiles de dinosaurios a nivel de género, en Múzquiz los hallazgos alcanzan el nivel de familia, lo que evidencia la magnitud y relevancia científica de los descubrimientos locales.

La visita de los paleontólogos de la UNAM refuerza el compromiso con la investigación y conservación de este tesoro natural.