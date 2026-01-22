En Ciénegas capturan a 'El Churros'; andaba vendiendo Sustancias ilicitas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Elementos de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre en posesión de presuntos narcóticos durante un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Benito Juárez, hecho que derivó en su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La intervención policial se registró en el cruce de la calle Lerdo con la calle De la Fe, donde los oficiales detectaron a un sujeto en actitud sospechosa. Al realizarle una revisión preventiva, le fueron localizados diversos envoltorios con una sustancia granulada y cristalina, con características similares a la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Luis Adrián Lara Díaz, alias "El Churros", de 28 años de edad, con domicilio en la misma colonia Benito Juárez. Durante la inspección, los uniformados aseguraron un total de ocho bolsitas transparentes cerradas a nudo que contenían la presunta droga, además de una báscula digital color gris y una pipa de cristal transparente, objetos comúnmente relacionados con el consumo y posible distribución de estupefacientes.

Tras el aseguramiento de los indicios, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador.

"El Churros" fue consignado ante el Ministerio Público bajo el cargo de posesión simple de narcóticos, en tanto se determina su situación legal conforme a los procedimientos establecidos.