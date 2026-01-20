Identifican a víctima de fatal choque en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Autoridades de la Fiscalía General del Estado identificaron al hombre que perdió la vida tras un fatal accidente vial registrado la mañana de este martes sobre la carretera Saltillo–Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal, el percance fue reportado a las 07:13 horas del 20 de enero de 2026, ocurriendo en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 033+100. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional como primeros respondientes, así como personal de la Fiscalía y paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Carlos Ledezma Mendoza, de 30 años de edad, quien fue localizado sin vida sobre la terracería a un costado de la carretera. El hombre presentaba un golpe en el rostro y una herida abierta en la parte baja de la cintura del lado derecho. Vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra y tenis blancos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la síntesis de los hechos, el accidente ocurrió por un choque por alcance entre un vehículo Nissan color blanco, con placas del estado de Nuevo León, y un tractocamión marca International, también color blanco, que remolcaba una caja en color café.

El conductor del tractocamión, identificado como Óscar Gabriel Mejía González, de 42 años, manifestó que el automóvil Nissan invadió su carril mientras circulaban de norte a sur, lo que impidió evitar el impacto, provocando que el vehículo compacto saliera de la carretera y que su conductor fuera proyectado, perdiendo la vida en el lugar.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Ramos Arizpe confirmaron el deceso, y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de las diligencias correspondientes. El conductor del tractocamión fue detenido de manera preventiva por elementos de la Guardia Nacional para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente las causas del accidente.