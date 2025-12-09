Orica México entrega equipo a bomberos de Monclova: apoyo vital

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, recibió un importante donativo por parte de la empresa Orica México, a través del Patronato Todos por Monclova. La presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, fue quien recibió formalmente el apoyo destinado al Heroico Cuerpo de Bomberos, consistente en equipo especializado para fortalecer la noble labor que realizan a favor de la ciudadanía.

El donativo incluye:

· 10 pares de botas de bombero,

· 10 capuchas (monjas),

· 10 pares de guantes de bombero,

· 35 cobertores,

· 7 pares de botas para agua.

Durante la entrega, estuvieron presentes: Pedro David Alvarado Flores, director de Protección Civil; Elisa Zenaida Morales Maltos, directora del Patronato Todos por Monclova; Salvador Aguirre, gerente general de Orica México; César Casados, gerente comercial de Orica México; coronel Hugo de la Rosa, gerente del Departamento Regulatorio; María Rodríguez, gerente de Servicios Comerciales, además de elementos de Protección Civil y Bomberos de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal agradeció la valiosa aportación realizada por Orica México, destacando el compromiso social de la empresa por apoyar a quienes día a día protegen la integridad de las familias monclovenses.

"Agradezco a Orica México por esta valiosa donación que refuerza el trabajo de nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos. Este equipo fortalecerá la noble labor que realizan todos los días para proteger la vida y el patrimonio de las familias monclovenses", destacó el alcalde.

Asimismo, reiteró que trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y la ciudadanía, se continúa avanzando en el fortalecimiento del equipamiento y herramientas del personal operativo, siempre en beneficio y seguridad de todas las familias de Monclova.