Coahuila

Conductor de 75 años provoca colisión de cinco vehículos en Nava

Cinco vehículos resultan dañados tras que un conductor de 75 años perdiera el control de su camioneta.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 diciembre, 2025 - 10:57 a.m.
Nava, Coah. — Un accidente múltiple fue atendido la tarde del martes por unidades del Mando Coordinado Policial en el estacionamiento del centro comercial Gutiérrez, ubicado sobre la calle Mondragón. Cinco vehículos terminaron con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El conductor responsable fue identificado como Francisco Alvarado Briseño, de 75 años, quien manejaba una camioneta Ford Lobo modelo 2004. Tras impactar a un vehículo en circulación, perdió el control y chocó contra unidades de Verónica Hernández Lozano, Rafael Humberto Fernández García, Sonia Idalia Mendoza Castillo y Felipe Guía Berme, causando además daños al establecimiento.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que el percance también afectó parte de la infraestructura del centro comercial. Aseguradoras y un ojalatero acudieron al sitio para iniciar los procesos de reparación, mientras los agentes confirmaron que la situación fue controlada rápidamente y no hubo personas lesionadas.

