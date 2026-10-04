Se quedan los "cuates" en prisión por homicidio

Carlos N y David N fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, derivados de los hechos en agravio de Neri Edith, Ricardo, Gerardo y dos menores de edad.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la determinación fue emitida este domingo 4 de octubre, durante una audiencia celebrada en la ciudad de Torreón, correspondiente a la causa penal 1632/2026.

De acuerdo con lo informado, ambos imputados enfrentan acusaciones por el delito de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Neri Edith. Asimismo, fueron vinculados por tentativa de homicidio calificado, bajo las mismas circunstancias de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en perjuicio de Ricardo, Gerardo y los menores de edad identificados con las iniciales J.A.G. y R.L.S.

Acciones de la autoridad

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva justificada para ambos imputados, medida que fue autorizada por el juez como parte del proceso penal que enfrentarán. El juzgador también estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación, periodo que concluirá el 4 de abril de 2027.

Detalles confirmados

Mery Ayup señaló además que, al ser juzgados como mayores de edad, Carlos N y David N podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, en caso de que sean encontrados responsables de los delitos que se les imputan.