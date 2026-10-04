Mujer choca su Chevrolet Captiva contra un semoviente en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un percance automovilístico se registró sobre la carretera estatal número 22, tramo Rancherías-Palaú, donde una Chevrolet Captiva chocó contra un semoviente.

La afectada fue identificada como Yésica N., de 29 años de edad, con domicilio en la ciudad de Nueva Rosita, la cual recibió atención prehospitalaria.

La mujer viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva, modelo 2024, color gris y con placas de circulación FFU-972-C. De acuerdo con los datos proporcionados, el vehículo presentó daños en toda la parte frontal tras el impacto contra el semoviente.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizarán las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del percance.

El licenciado José Ponche Sánchez informó que fueron elementos policiacos a su mando quienes acudieron al lugar, además de oficiales de la Policía Civil de Coahuila, quienes finalmente se hicieron cargo de la situación.