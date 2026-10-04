Muere padre de familia en choque de tráileres

Un hombre perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, luego de un aparatoso accidente en el que participaron dos tráileres y un automóvil Nissan Versa sobre el kilómetro 31 del Libramiento Norponiente, antes del entronque con la carretera antigua a Monclova.

La víctima mortal conducía el vehículo compacto en el que viajaba con su familia, procedente de Zacatecas y con destino a Apodaca, Nuevo León.

En el percance resultaron lesionados los hijos de la pareja, Daylen Itzayana López Esquivel, de 2 años, y José Nail López Esquivel, de 4, quienes fueron trasladados en código amarillo al Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe para recibir atención médica.

La madre de los menores, Silvia Isabel Esquivel Hernández, de 36 años, quedó atrapada entre los restos del automóvil debido a la magnitud del impacto.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y, utilizando equipo hidráulico conocido como "quijadas de la vida", lograron liberar a la mujer, quien posteriormente fue trasladada en código amarillo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el accidente también resultó lesionado Arturo Ramos Espinoza, de 57 años, operador de uno de los tráileres involucrados, quien fue llevado en código amarillo al Hospital General.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.