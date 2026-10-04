Zulmma Guerrero llama a reconocer la neurodiversidad en Coahuila

SABINAS, COAH.- La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares llamó a reconocer la neurodiversidad y eliminar las barreras que enfrentan las personas neurodivergentes para lograr una inclusión efectiva en escuelas, centros de trabajo y servicios públicos.

Al presentar ante el Congreso del Estado un pronunciamiento sobre el tema, la legisladora de la Fracción Parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola", del Partido Unidad Democrática de Coahuila, señaló que no todas las personas aprenden, se comunican, se concentran o procesan su entorno de la misma manera.

Explicó que la neurodivergencia puede comprender experiencias asociadas con el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia y otras formas de procesamiento neurológico, por lo que consideró necesario identificar también las barreras que coloca el entorno.

Guerrero Cázares recordó que Coahuila cuenta con legislación relacionada con la inclusión y la garantía de los derechos de las personas con la condición del espectro autista, bajo principios como dignidad, autonomía, no discriminación, participación plena, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades y accesibilidad.

Sin embargo, advirtió que el reconocimiento de derechos en la legislación no elimina por sí mismo las dificultades cotidianas. Señaló ejemplos en ámbitos como la educación, donde pueden existir modelos de enseñanza rígidos; el trabajo, mediante procesos de contratación que no consideran distintas necesidades, y los servicios públicos, cuando la información o atención no contempla diversas formas de comunicación.

La diputada sostuvo que la inclusión debe traducirse en acciones concretas y llamó a construir condiciones para que las diferencias no se conviertan en desventajas. Destacó que reconocer la neurodiversidad permite revisar instituciones, espacios y reglas para que niñas, niños, jóvenes y adultos desarrollen sus capacidades con dignidad, respeto y mayores oportunidades.