Donde gobierna el PRI, los municipios llegan al siguiente nivel: Carlos Robles

Donde gobierna el PRI, los municipios llegan al siguiente nivel, afirmó el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar sendos Consejos Políticos Municipales en San Buenaventura y Frontera.

Señaló que los gobiernos priistas saben hacer las cosas, gobernando con orden, transparencia y escuchando a todas y todos, sin distingo, con el objetivo de generar mejores condiciones para los municipios.

Como ejemplo, destacó los gobiernos de San Buenaventura y Frontera, encabezados por los priistas Jesús Javier Flores Rodríguez y Sara Irma Pérez Cantú, respectivamente, quienes han demostrado con resultados que cuando se gobierna con orden y cercanía se obtienen grandes resultados.

Carlos Robles destacó que ambos gobiernos siguen el buen ejemplo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien lleva a Coahuila al siguiente nivel y ha consolidado al estado como el más seguro del país.

En el marco de ambos Consejos Políticos Municipales, la dirigencia estatal del PRI entregó placas conmemorativas por el arrollador triunfo obtenido por el partido en el pasado proceso electoral, en el que ganó los 16 distritos en disputa.

En los eventos estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Operación Política del CDE, Diego Rodríguez Canales; Sergio Sisbeles Alvarado, delegado de Operación Política en la Región Centro-Desierto y delegado especial del Comité Directivo Estatal del PRI; el diputado electo por el Distrito 06, Héctor Miguel García; el primer priista de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez; la primera priista de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; la diputada electa por el Distrito 04, Cristina Amezcua, y la diputada local Guadalupe Oyervides.

En su intervención, Sergio Sisbeles Alvarado, delegado de Operación Política en la región centro, sostuvo que en el pasado proceso electoral Coahuila habló con claridad en las urnas, gracias a la suma de un buen gobierno, el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el trabajo de la estructura partidista y la confianza de la ciudadanía.

Expuso que la gente reconoce los resultados, que la unidad sí importa y que la estructura sigue siendo una de las principales fortalezas del PRI.

"Ganamos porque llegamos unidos", afirmó, al señalar que cuando gobierno y partido hacen bien su trabajo, la ciudadanía responde y refrenda su confianza.