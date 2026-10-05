Carlos Villarreal coordina acciones de infraestructura en Monclova

Con el objetivo de definir y organizar las acciones que se desarrollarán en Monclova como parte de la estrategia "En equipo aquí le entramos", impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de planeación con el equipo de Mejora Coahuila en Monclova.

Durante el encuentro, el gobierno municipal y el equipo Mejora, encabezado en Monclova por Esra Cavazos del Bosque, revisaron proyectos y acciones para establecer una ruta coordinada de trabajo, dar seguimiento a las necesidades de los diferentes sectores y sumar esfuerzos para que las obras y programas lleguen a más familias monclovenses.

La estrategia contempla una agenda conjunta en materia de infraestructura urbana, social, educativa y deportiva, así como acciones de imagen urbana, que se suman a los proyectos contemplados dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación con el gobierno del estado y Mejora Coahuila permite dar seguimiento puntual a las prioridades de Monclova y avanzar en una agenda conjunta.

"Estamos trabajando en equipo para organizar y dar seguimiento a las acciones que vienen para Monclova. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, sumamos esfuerzos para seguir llevando obras y acciones a los diferentes sectores de nuestra ciudad y atender las necesidades de nuestra gente", señaló el alcalde.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y Mejora Coahuila para coordinar proyectos, atender las prioridades de los distintos sectores y seguir impulsando obras y acciones que contribuyan al desarrollo de Monclova.