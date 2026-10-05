Mejoran servicios públicos en Coahuila con programa

.- Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa "En equipo le entramos" en la región Sureste, en eventos de Saltillo y Ramos Arizpe, municipios en los que se invertirán alrededor de 940 millones de pesos en total en acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

"En Saltillo junto con el alcalde Javier Díaz y nuestro gran equipo Mejora Coahuila, con una inversión de 639 millones de pesos, el programa "En Equipo le Entramos" viene más pavimento, bacheo, obras escolares, líneas de agua, drenajes pluviales y embellecimiento urbano para las colonias, barrios y ejidos de la capital de Coahuila", destacó el gobernador.

En el programa "En equipo le entramos" se invierten más de tres mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias en los 38 municipios, mediante acciones de pavimentos, agua potable, drenaje, embellecimiento de espacios públicos, infraestructura educativa, entre otras.

En Saltillo, donde se invertirán 639 millones de pesos en este programa, acompañado por el alcalde Javier Díaz González, el gobernador destacó que el trabajo en equipo entre ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los poderes del Estado y los órdenes de gobierno ha dado como resultado que Coahuila sea de los mejores lugares de México para vivir.

"Por eso tenemos una gran ciudad, por eso tenemos un gran Estado, porque aquí trabajamos en equipo y le quiero agradecer a todas y todos por ese gran trabajo y por estos grandes resultados", mencionó.

Jiménez Salinas reiteró que, a final de cuentas, lo que se busca es que este trabajo en equipo se traduzca en que las y los coahuilenses tengan una mejor calidad de vida.

Agregó que con este programa "En equipo le entramos" las obras y acciones impactarán de manera directa al interior de las colonias, barrios y ejidos.

"Por eso tenemos una gran ciudad, por eso tenemos un gran Estado, porque aquí trabajamos en equipo, y le quiero agradecer a todas y todos por ese gran trabajo y por estos grandes resultados", expresó.

Manolo Jiménez comentó que, además de este tipo de obras en servicios públicos, su administración trabaja e invierte una gran cantidad de recursos en otros temas igual de importantes para la calidad de vida de las familias, como son la seguridad, el desarrollo económico o las grandes obras.

"La mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo, por eso yo les pido que sigamos trabajando como un gran equipo para, juntos, seguir construyendo la grandeza de Saltillo y la grandeza de Coahuila", manifestó el gobernador Manolo Jiménez.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, mencionó que en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, en los próximos meses se van a invertir más de 639 millones de pesos en acciones de pavimentos, agua potable, drenaje, embellecimiento de espacios públicos, infraestructura educativa.

Expresó que este día arranca la rehabilitación del bulevar Antonio Cárdenas, en su tramo del bulevar Emilio Arizpe de la Masa al periférico Luis Echeverría, donde se invertirán 19 millones de pesos dentro de este mismo programa.

"Estado y Municipio le entramos a las necesidades que tiene la ciudadanía de los diferentes servicios, con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses", señaló Díaz González.

Después, en Ramos Arizpe también se dio inicio a un importante programa de pavimentación.

"Llegamos a Ramos Arizpe con el gran programa En Equipo Le Entramos. Con una inversión de 299 millones de pesos, junto con el alcalde Tomás Gutiérrez y nuestro equipo Mejora, vamos a mejorar los servicios públicos de esta potencia industrial. Seguimos cumpliendo y así lo haremos en los 38 municipios de Coahuila", destacó el gobernador.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, agradeció a Manolo Jiménez por su apoyo en este y en muchos otros programas que son de gran beneficio para los habitantes de este municipio.

Comentó que el programa "En equipo le entramos" representa la forma en la que en Coahuila se trabaja, sumando esfuerzos, coordinados y haciendo equipo con los municipios.

En Ramos Arizpe, este programa arrancó con los trabajos de recarpeteo del bulevar Salto del Agua, donde se invierten 8.9 millones de pesos.

Jorge Alberto Piñones Ursuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, destacó que la distribución regional de la inversión de tres mil millones de pesos del programa "En equipo le entramos" demuestra que en Coahuila el desarrollo llega parejo a todos los rincones del Estado.

Mencionó que con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, desde Mejora Coahuila se trabaja con las alcaldesas y los alcaldes, y las dependencias del gobierno del estado para escuchar lo que vive cada municipio y sumar esfuerzos para convertir sus necesidades en obras que mejoren la calidad de vida de la gente.