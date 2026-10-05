Reactivarán escuelas Operación Mochila

Los hechos ocurridos en una secundaria de Torreón, donde un ataque de exalumnos dejó a una maestra fallecida y varios heridos, llevarán a reforzar las acciones de prevención en escuelas de la Región Centro.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, informó que se mantendrán los filtros de revisión, la Operación Mochila y las acciones de salud mental, principalmente en secundarias y bachilleratos.

Señaló que las revisiones se realizan de manera coordinada con padres de familia y que los planteles donde se detectan problemáticas reciben mayor atención.

En lo que va del actual ciclo escolar no se ha realizado ninguna Operación Mochila, mientras que en ciclos anteriores se efectuaron entre cuatro y seis escuelas.

Segundo González explicó que lo que más se ha detectado durante estas revisiones son vapeadores, por lo que pidió evitar generar alarma entre la comunidad escolar.

El funcionario informó que también comenzó un programa para canalizar a estudiantes que presenten ansiedad, tristeza u otras situaciones emocionales.

El esquema se puso en marcha a partir del Consejo Técnico pasado, en coordinación con Mavi y el DIF Coahuila. Los maestros que detecten alguna situación podrán canalizar a los alumnos mediante una plataforma para su valoración.

"Esto inmediatamente", señaló al referirse al tiempo de respuesta para recibir apoyo.

Añadió que también existe coordinación con la Policía Cibernética y la Fiscalía, mientras que los protocolos de seguridad serán revisados nuevamente para evitar bajar la guardia.

El programa actualmente se encuentra en etapa piloto en secundarias y posteriormente se extenderá a primarias y bachillerato.

Segundo González hizo un llamado a padres y docentes a trabajar de manera conjunta y mantenerse atentos a cualquier cambio en los estudiantes.