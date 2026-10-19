En Coahuila, hay PRI para mucho rato: Carlos Robles

Desde el Pueblo Mágico de Candela, donde encabezó el Consejo Político Municipal, el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que en el estado hay PRI para mucho rato, gracias a la fuerza de su militancia, la unidad del partido y el trabajo cercano a la gente.

En un encuentro que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y unidad priista, se contó con la presencia de ex presidentes del partido, ex alcaldes, líderes de sectores y organizaciones, así como militantes y simpatizantes que refrendaron su compromiso con el priismo de este Pueblo Mágico.

Acompañaron al dirigente estatal los secretarios de Acción Electoral, Inocencio Aguirre, y Técnico, Adrián Herrera; Sergio Sisbeles Alvarado, delegado de Operación Política en la Región Centro-Desierto y delegado especial del Comité Directivo Estatal del PRI; así como las diputadas electas Ezra Cavazos y Cristina Amezcua.

El Consejo Político fue también el marco para entregar una placa conmemorativa en agradecimiento al trabajo de la militancia que hizo posible la contundente victoria de 16 de 16 distritos en el pasado proceso electoral, un resultado que, destacó Robles Loustaunau, pertenece a todas y todos los priistas que trabajaron para defender el triunfo.

"Ganamos también porque Coahuila tiene al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, el mejor gobernador de México. Y con Manolo Jiménez al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡somos el mejor PRI de México!", expresó.

El presidente del PRI Coahuila subrayó que el resultado electoral fue fruto del esfuerzo colectivo y no de una sola persona o dirigencia.

"Porque el 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia; el carro completo lo ganamos todos, lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres; quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas.

"Por eso esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros. Y uno de ellos es el de cada una y cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias!", manifestó.

Robles Loustaunau reconoció y agradeció también el trabajo de Fernando Juárez, primer priista de Candela, por su respaldo al partido y por los resultados de su administración municipal.

"Quiero reconocer también el trabajo de nuestro primer priista municipal. Gracias por respaldar a nuestro partido haciendo buen gobierno", señaló.

Ante la militancia reunida, el dirigente estatal destacó el valor del trabajo territorial y el compromiso de quienes hicieron posible la victoria electoral.

Afirmó que la verdadera fortaleza del PRI no está en sus oficinas ni en los cargos públicos, sino en su gente, en quienes mantienen vivo el trabajo partidista y construyen una relación permanente con la ciudadanía.

"Un partido no son sus oficinas ni sus cargos. Un partido es su gente. Y la gente de este partido tiene corazón, tiene carácter y sabe ganar", sostuvo.

Finalmente, Carlos Robles Loustaunau llamó a las y los priistas de Candela a mantener la unidad, redoblar esfuerzos y seguir trabajando cerca de la población, con la mira puesta en los próximos compromisos electorales.

"En 2026 demostramos nuestra fuerza y en 2027 juntos vamos a ganar la Presidencia Municipal y la Diputación Federal. Lo mejor del PRI está en su militancia, ¡y lo mejor del PRI de Coahuila está en Candela!", concluyó.