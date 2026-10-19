Reclaman pensionados recursos para alzas

Pensionados exigieron a diputados federales y senadores gestionar recursos adicionales durante la revisión del Presupuesto de Egresos para incrementar sus pensiones, al acusar que sus demandas de apoyo no han recibido respuesta de los legisladores a quienes han acudido.

Reymundo Romo García, representante del Grupo de Lucha por una Pensión Digna, dijo que la discusión presupuestal representa una oportunidad para exigir mayores recursos que permitan mejorar los ingresos de los pensionados y fortalecer el gasto en salud, educación y vivienda.

"Nosotros decimos, que aquí es donde los diputados, los senadores deben exigir una parte extra. ¿Para qué? Para poder darles incremento a los pensionados, que lo hemos pedido durante años".

Indicó que han buscado el respaldo de Gerardo Fernández Noroña, quien al inicio de la legislatura presidió la Mesa Directiva del Senado, así como del senador Luis Fernando Salazar, sin obtener los resultados esperados.

Explicó que Fernández Noroña únicamente envió un correo electrónico a Zoé Robledo, director general del IMSS, para solicitar una entrevista con el grupo, pero no tuvieron respuesta.

Sobre Luis Fernando Salazar, afirmó que tampoco atendió sus solicitudes, a pesar de que inicialmente había manifestado disposición para apoyarlos.

Ante los argumentos de las autoridades sobre la falta de presupuesto para atender las demandas laborales, los legisladores deben aprovechar la negociación presupuestal para gestionar más recursos.