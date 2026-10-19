Fallece el obrero número 95 en crisis de AHMSA

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) suma otra pérdida en la comunidad obrera con el fallecimiento de Juan Raúl García Mireles, trabajador del departamento mecánico, identificado como el obrero número 95 en morir durante esta etapa de incertidumbre.

Compañeros de trabajo expresaron sus condolencias a través de redes sociales, donde destacaron su entrega laboral y su participación en las festividades dedicadas a la Virgen de Guadalupe.

Su fallecimiento ocurre en medio de la crisis económica derivada de la quiebra de AHMSA, que mantiene a miles de trabajadores y sus familias sin certeza sobre su futuro.

Actualmente, cerca de 14 mil familias vinculadas a AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) permanecen en la incertidumbre ante la falta de ingresos y de soluciones claras.

La muerte de García Mireles vuelve a enlutar al sector obrero de la Región Centro de Coahuila, afectado por una crisis que continúa impactando la economía y la estabilidad de miles de hogares.