Lluvias en Múzquiz benefician el caudal del río Sabinas

SABINAS, Coah.- El agua comenzó a fluir por el río Sabinas, a la altura de los vados de esta ciudad. Lo anterior, desde las 5:00 de la mañana de este lunes, por lo que cuerpos de apoyo ciudadano mantienen un monitoreo constante del afluente, informó el director de Bomberos, José Pichardo González.

El funcionario señaló que el nivel del agua ha aumentado aproximadamente dos metros. Aunque el flujo avanza lentamente, se espera que el caudal se incremente durante las próximas horas, por lo que se mantiene la vigilancia en el lugar.

Pichardo González destacó la importancia de que continúen las lluvias en la zona serrana de Múzquiz, debido a que las precipitaciones generan escurrimientos que se reflejan en el caudal del río y contribuyen a la captación de agua en la presa Venustiano Carranza, conocida como "Don Martín", que también se encuentra en un nivel crítico.

Agregó que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, las lluvias podrían continuar durante la próxima semana, por lo que existe la expectativa de que las precipitaciones favorezcan el incremento del caudal. Sin embargo, expresó su esperanza de que los escurrimientos no se desvíen.

El director de Bomberos indicó que habitantes de Sabinas le comentaron sobre la apertura de una compuerta por la que se estaría filtrando el agua, situación que, según señalaron, impide que el flujo avance por el río Sabinas hacia el segundo cajón del manantial.

Ante esta situación, señaló que buscarán revisar qué acciones pueden realizarse con los responsables de las compuertas, integrantes del ejido Guadalupe Victoria, para solicitar que cierren la abertura y permitan que el agua fluya por el cauce del río.