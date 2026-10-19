Aumento del río Sabinas tras lluvias

ROSITA, Coah.- Las recientes precipitaciones pluviales registradas en la Región Carbonífera dejaron más beneficios que perjuicios, al favorecer la recuperación de los mantos acuíferos y el incremento del caudal del río Sabinas, informó el director de Protección Civil de San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco.

El funcionario señaló que las condiciones actuales permiten observar una recuperación del agua en la región y destacó que el río Sabinas aumentó aproximadamente 40 % su cauce natural.

Agregó que el afluente cuenta con espacio considerable para recibir más escurrimientos, por lo que existe confianza en que continúen las lluvias durante los próximos días.

Méndez Pacheco explicó que diversos escurrimientos naturales siguen alimentando el río Sabinas, situación que representa un aliciente principalmente para las actividades agrícolas, debido a la recuperación del recurso hídrico después de las condiciones de sequía.

Indicó que, a diferencia de años anteriores, cuando las lluvias se presentaban principalmente durante septiembre, en esta ocasión las precipitaciones se registraron en octubre.

Ante estas condiciones, consideró importante aprovechar los beneficios que deja el comportamiento del clima.

El director de Protección Civil detalló que el agua tardó aproximadamente 19 horas en llegar al río de la ciudad de Sabinas, luego de avanzar desde el parque Los Sabinitos, en San Juan de Sabinas, hacia el ejido Agujita, hasta continuar su recorrido por el afluente.

Finalmente, señaló que el agua ya se encuentra a la altura del puente vado del río Sabinas, donde el paisaje cambió favorablemente con la recuperación del cauce natural.

Destacó que el flujo representa una señal positiva para la región, particularmente por los beneficios que puede generar para la disponibilidad de agua y el campo.