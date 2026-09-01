Inconformidad por riesgo de colapso en techo de Escuela Primaria América

Padres de familia de la Escuela Primaria América, ubicada en la colonia Occidental de Frontera, manifestaron su inconformidad ante las condiciones que presenta el techo estructural del plantel, al señalar que registra grietas y existe temor de que pueda colapsar.

Los padres exigieron que la estructura sea retirada o reparada antes de que los alumnos regresen a clases presenciales, por considerar que representa un riesgo para la seguridad de los menores.

Debido a esta situación, los estudiantes continúan con actividades a distancia, sin que hasta el momento los padres tengan una fecha definida para el regreso a las aulas.

Uno de los padres inconformes, Carlos Romo señaló que los alumnos dejaron de acudir al plantel aproximadamente 15 días antes del periodo vacacional y que, tras el regreso, se les informó que todavía no existe una solución para el problema del techo.

"Yo trabajo. Mi esposa también trabaja. ¿Y qué va a hacer entonces? Pues la solución es que no haya clases hasta que el techo sea retirado", expresó.

Los padres cuestionaron que no exista una fecha concreta para realizar los trabajos y reclamaron que se les solicite acudir al plantel para realizar labores de limpieza mientras continúa sin resolverse el problema de infraestructura.

"Quieren que uno venga y limpie todo el terreno. Yo trabajo", manifestó otra madre.

De acuerdo con los testimonios, el techo corresponde al área del patio cívico y tendría aproximadamente un año de haber sido instalado. Uno de los padres aseguró que desde hace tiempo detectó y reportó daños en la estructura.

Los inconformes señalaron que han solicitado la intervención de las autoridades educativas para determinar qué procede con el techo, pero aseguran que se les ha informado que existen otras escuelas con necesidades similares y que deberán esperar una valoración.

Mientras tanto, los padres mantienen su postura de no enviar a los menores a clases presenciales hasta que se garantice que el área es segura.

Los padres también expresaron su molestia por la comunicación interna de la escuela y cuestionaron que algunos comentarios realizados en grupos de WhatsApp de madres y padres sean informados posteriormente a la dirección.

Además, señalaron inconformidades relacionadas con las cuotas escolares y afirmaron que existe dinero recaudado que permanece en el plantel. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a los testimonios de los padres y requieren ser aclarados por la mesa directiva y la dirección escolar.

Reconocieron la intervención del Ayuntamiento de Frontera para restablecer el servicio de energía eléctrica en el plantel, luego del robo que sufrió la escuela. Ahora, su principal exigencia es que se atienda el techo estructural y se establezca una fecha para que los estudiantes puedan regresar de manera segura a las aulas.