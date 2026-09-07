Carlos Thompson asume como nuevo director de Obras Públicas en Frontera

Carlos Thompson fue aprobado como nuevo director de Obras Públicas de Frontera durante la sesión de Cabildo del viernes 4 de septiembre, en sustitución de Luis González Garza, quien se integrará al equipo de Mejora en Frontera.

El nuevo funcionario comenzó con el proceso de transición y revisión de la información relacionada con las obras públicas realizadas, los proyectos que se encuentran en pausa por cuestiones presupuestales y aquellos que están pendientes de aprobación.

Thompson se encuentra actualmente conociendo el estado que guarda cada uno de los proyectos, con el objetivo de dar continuidad a las obras que ya están en marcha y revisar las que puedan concretarse para beneficio del municipio.

Entre la información que deberá analizar se encuentran los proyectos programados, los recursos disponibles y las obras que requieren alguna modificación o autorización para poder avanzar.

El cambio forma parte de los ajustes realizados por la Administración Municipal, que mantiene como uno de sus principales retos atender las necesidades de infraestructura y servicios en las distintas colonias de Frontera.

Por su parte, González Garza dejará la Dirección de Obras Públicas para incorporarse al equipo de Mejora, desde donde continuará colaborando en acciones para beneficio de los habitantes del municipio rielero.