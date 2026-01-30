San Buenaventura Coahuila celebra el Carnaval Atlético del Amor y la Amistad

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– La Presidencia Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Deportes, invita a la ciudadanía a participar en el Carnaval Atlético del Amor y la Amistad, un evento deportivo y familiar que tiene como objetivo fomentar la sana convivencia, el deporte y los valores de unión entre las familias.

Este carnaval atlético se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, a partir de las 3:30 de la tarde, en la Unidad Deportiva de San Buenaventura, y contará con diversas categorías infantiles, una carrera especial para parejas, así como una categoría CAM o especial, brindando espacios de participación incluyentes para todos.

Las categorías contempladas son: de 2 a 3 años en 30 metros; de 4 a 5 años en 50 metros; de 6 a 7 años en 75 metros; de 8 a 9 años en 100 metros; de 10 a 12 años en 200 metros; además de la carrera de parejas en 400 metros y la categoría CAM o especial en 200 metros.

Como parte del evento, se realizará premiación con medallas a los primeros lugares y se llevará a cabo una rifa de regalos entre los participantes, con el fin de hacer de esta actividad una experiencia divertida y motivadora para niñas, niños y familias.

El costo de inscripción será de 20 pesos, y los interesados podrán registrarse directamente en el Departamento de Deportes o comunicarse a los teléfonos 866 123 48 41, 866 107 89 42 y 866 213 17 40 para mayores informes.

La Presidencia Municipal de San Buenaventura reitera la invitación a la comunidad para sumarse a esta celebración deportiva del amor y la amistad, promoviendo hábitos saludables y la convivencia familiar.