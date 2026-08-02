Celebrará TecNM 5K por su 75 Aniversario

SALTILLO, COAH.-Como parte de los festejos por el 75 aniversario de su fundación, el Tecnológico Nacional de México campus Saltillo (TecNM-Saltillo) realizará el próximo 18 de octubre una carrera recreativa de 5 kilómetros, dirigida a la comunidad tecnológica y al público en general.

Detalles de la carrera 5K

El evento, denominado "Camina, corre, trota", es organizado por la administración del plantel, encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, en coordinación con el comité organizador y el Departamento de Actividades Extraescolares.

La convocatoria está abierta para estudiantes de nuevo ingreso y reingreso; personal docente y no docente, tanto activo como inactivo; egresados (ExaTecs); jubilados y pensionados; personas con discapacidad, así como público en general.

El objetivo de la actividad es conmemorar el 75 aniversario del TecNM-Saltillo y fortalecer los lazos de amistad, la convivencia y el sentido de pertenencia entre la comunidad tecnológica.

La salida para las personas con discapacidad está programada a las 7:00 horas desde el Frontispicio del Tecnológico de Saltillo, mientras que el resto de las y los participantes iniciará a las 7:05 horas.

El recorrido comprenderá la avenida Venustiano Carranza hacia el sur, continuará por avenida Universidad hasta la calle Chihuahua, donde se realizará el retorno. Posteriormente seguirá hacia el norte hasta el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, para regresar por la misma ruta y concluir en la meta instalada en el Frontispicio del plantel.

Categorías y premios

La competencia se desarrollará en las categorías Estudiantes; ExaTecs; Personal Docente y No Docente, activo e inactivo; Jubilados y Pensionados; Personas con Discapacidad, y Libre para público en general, todas en las ramas varonil y femenil.

Las y los ganadores del primer lugar de cada categoría y rama recibirán un trofeo durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en la explanada del TecNM-Saltillo con la presencia de autoridades administrativas e invitados especiales.

Las inscripciones estarán disponibles únicamente en línea, del 3 de agosto al 2 de octubre de 2026, a las 23:59 horas, o antes si se agota el cupo disponible. El costo de participación será de 300 pesos, más la comisión correspondiente por el servicio de registro.

Las personas inscritas recibirán un Burro Kit integrado por playera conmemorativa, número oficial y medalla al cruzar la meta, además de un paquete de recuperación con bebida hidratante, barra energética y fruta. El comité organizador también dispondrá de hidratación durante el recorrido y servicio médico para las y los participantes.

La entrega de kits se efectuará el viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en un módulo instalado en el Frontispicio del Tecnológico de Saltillo. Los organizadores precisaron que no habrá inscripciones el día de la carrera.

Rueda de prensa para promoción

Como parte de la promoción del evento, el próximo miércoles 5 de agosto, a las 10:00 horas, se realizará una rueda de prensa en el Centro de Información del TecNM-Saltillo, encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y el cuerpo directivo, para presentar los detalles de la convocatoria y la logística de la carrera.