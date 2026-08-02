Trabajadores de AHMSA Monclova piden esperar la subasta del montacargas

Trabajadores que se mantienen en los accesos de Altos Hornos de México señalaron que no buscarán una confrontación con las autoridades si se ejecuta la orden judicial para retirar el equipo de Montacargas Bravo; pero insistieron en que la maquinaria debe permanecer en la empresa hasta que se lleve a cabo la subasta.

Ervey Valenzuela, señaló que los trabajadores fueron enterados de manera extraoficial de que el Juzgado Segundo ordenó al juzgado con sede en Monclova ejecutar, en un plazo de cinco días, la extracción del equipo ubicado en el molino Steckel, con la autorización del uso de la fuerza pública para cumplir la diligencia.

Señaló que a diferencia de la vez anterior en el que acudieron representantes legales de Montacargas Bravo, en esta ocasión existe un ordenamiento del juez para él retiró de los equipos, lo que cambia el escenario.

"Aquí ya no queremos mártires, somos alrededor de 70 trabajadores (en los accesos) y sabemos que si vienen la autoridad federal y la fuerza pública no vamos a poder hacer absolutamente nada, tenemos que estar conscientes de eso".

Señaló que los trabajadores permitirán el ingreso de las autoridades federales, aunque reiteró que el retiro del montacargas debería realizarse una vez concluido el proceso de venta de AHMSA, al considerar que faltan pocas semanas para la subasta.

"Nosotros no nos estamos negando a entregar el equipo, lo único que pedimos es que se esperen unos días más, hasta después de que se venda la empresa".

El obrero convocó a la base trabajadora a mantenerse unida para respaldar el proceso de venta de la siderúrgica y mencionó que, desde hace más de tres años permanecen en los accesos para evitar la salida de activos de la empresa.

De acuerdo con la resolución judicial, el Juzgado Cuarto de Distrito cuenta con cinco días para ejecutar la orden de retiro del montacargas. mientras tanto, los trabajadores continúan realizando guardias en los accesos de AHMSA, en espera de que se defina la fecha del operativo.