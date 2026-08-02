Muere menor arrollado iba con otro en moto

SALTILLO, COAH.- Un adolescente de 14 años murió y otro de 15 permanece en estado crítico luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera embestida por una camioneta la noche del sábado sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, en la colonia Lomas del Refugio.

El accidente fue captado por una cámara de seguridad, material que forma parte de las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar al vehículo involucrado.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a ambos menores y los trasladaron a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, durante la madrugada del domingo se confirmó el fallecimiento de Dereck Damián "N", de 14 años, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las lesiones sufridas en el percance.

El adolescente de 15 años permanece hospitalizado en estado crítico y continúa recibiendo atención médica.

Acciones de la autoridad

Tras confirmarse el fallecimiento de Dereck Damián "N", familiares y amigos del menor presuntamente buscaron al conductor involucrado, situación que derivó en una riña en la colonia Santa Elena. Elementos de la Policía Municipal intervinieron para evitar que se hiciera justicia por propia mano.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y mantiene la búsqueda del vehículo y de su conductor para deslindar responsabilidades y proceder conforme a la ley.