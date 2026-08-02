Baja 56.3% delito en Saltillo: Díaz

SALTILLO, COAHUILA.- La incidencia delictiva en Saltillo disminuyó 56.34% durante los primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el alcalde Javier Díaz González durante la reunión de coordinación en materia de seguridad. El edil señaló que la reducción es resultado del trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana. "Hay que seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de las y los saltillenses, así como con el resto de las instancias; además, ya son más de 135 mil personas las que integran los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad", expresó.

La colaboración entre gobierno y ciudadanía ha sido clave para la reducción del delito en Saltillo.

Durante la reunión, Javier Díaz destacó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana obtuvo la certificación de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), organismo de Estados Unidos que evaluó 150 indicadores relacionados con estándares internacionales en materia policial. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que continúan los operativos y estrategias de vigilancia en colonias, barrios y ejidos del municipio para fortalecer las acciones de prevención y reacción. "Seguiremos trabajando bajo este modelo de seguridad ciudadana para mantener la paz y la tranquilidad que se tiene en Saltillo; los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana están al tanto de las tareas de prevención y reacción en apoyo a la población", afirmó.

Más de 135 mil ciudadanos participan en grupos de WhatsApp para mejorar la seguridad en la ciudad.

En el encuentro, el alcalde entregó reconocimientos a los oficiales Esmeralda Moreno Lejona, Felipe Granados Hernández y Eliud Eduardo Zapata Vázquez por acciones extraordinarias en apoyo a la población, además de distinguir a Ambrosio Barrios Sánchez por cumplir 40 años de servicio. A la reunión asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Centro de Operaciones Estratégicas, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y autoridades municipales.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo obtuvo certificación internacional por sus estándares.