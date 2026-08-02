Desata muerte de Dereck riña y daños en Saltillo

La muerte de Dereck Damián, el adolescente que falleció tras ser atropellado por una camioneta cuyo conductor huyó, derivó durante la madrugada en una riña que movilizó a corporaciones de seguridad en la colonia Lomas del Refugio.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento ocurrió después de que fuera localizada la camioneta presuntamente involucrada en el accidente registrado sobre el bulevar Teodoro Sánchez.

¿Cómo ocurrió la confrontación?

La confrontación se registró en el cruce de las calles Santa Sofía y Santa Natalia, donde un grupo de jóvenes lanzó piedras y otros objetos, lo que provocó daños en viviendas y vehículos estacionados.

Versiones preliminares señalan que el presunto conductor habría sido localizado dentro de un domicilio, por lo que amigos y familiares del adolescente fallecido acudieron al lugar y atacaron la vivienda en represalia.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que las personas señaladas tengan alguna relación con el atropellamiento.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte mediante los grupos de seguridad de WhatsApp y lograron controlar la situación.

Pese a los daños materiales ocasionados durante la riña, no se reportaron personas detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer tanto el atropellamiento como los hechos ocurridos durante la confrontación.