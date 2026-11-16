SALTILLO, COAH.- La Subdirección de Tránsito y Vialidad de Saltillo prepara un operativo especial para acompañar las peregrinaciones que recorrerán las calles de la ciudad durante la temporada decembrina, luego de que esta semana comenzaron las primeras movilizaciones.

Zulema Banda, subdirectora de Tránsito y Vialidad, informó que actualmente tienen alrededor de 10 solicitudes de acompañamiento vial, cifra que aumentará conforme se acerquen las celebraciones de diciembre.

Explicó que las iglesias y algunas universidades son las principales organizadoras de estos recorridos y que, para solicitar el apoyo de los agentes de tránsito, deben presentar un oficio ante la dependencia.

La funcionaria recordó que durante el año pasado se atendieron más de 100 peregrinaciones, algunas de ellas con contingentes numerosos que, además de participantes a pie, incorporaron tráileres y camiones de grandes dimensiones.

Señaló que estos recorridos requieren mayor atención por parte de las autoridades, a fin de mantener el orden, garantizar la seguridad de los participantes y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Acciones de la autoridad

Respecto a las movilizaciones de mayor convocatoria, Banda indicó que las peregrinaciones de transportistas y guadalupanas tienen fechas tentativas para los días 3 y 5 de diciembre.

Para estas actividades se contempla un operativo coordinado con las distintas direcciones de la Policía Municipal, debido a que algunas movilizaciones coincidirán con la Ruta Recreativa.

La subdirectora explicó que se buscará organizar los recorridos para afectar lo menos posible las principales vialidades de Saltillo, sin descuidar la seguridad de los peregrinos y automovilistas.