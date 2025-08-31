Banco de Alimentos y Fundación Contrissa unen esfuerzos en la lucha contra la pobreza alimentaria

SALTILLO, Coahuila.– Con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra la pobreza alimentaria, este domingo fue presentada la cuarta edición de la Carrera "Corriendo Juntos Contra el Hambre", que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre y contempla distancias de 5, 14 y 28 kilómetros, además de una prueba infantil.

Los organizadores, encabezados por Carlos Mery y Alejandra Salgado, del Banco de Alimentos de Saltillo, así como por Antonio Sadurni, de Fundación Contrissa, informaron que en esta edición esperan la participación de mil corredores, superando la cifra del año pasado, cuando se registraron 800 competidores.

Mery Milán, director del Banco de Alimentos, destacó que lo recaudado se destinará al programa "Nutriendo Mentes", con el cual se entregan desayunos escolares a niños de escasos recursos. "Cada corredor no solo participa en una competencia, también contribuye a que más niños reciban alimentos en sus escuelas", subrayó.

Por su parte, Alejandra Salgado señaló que la meta es recaudar alrededor de 200 mil pesos. Detalló que las distancias de 14 y 28 kilómetros arrancarán a las 6:00 de la mañana, la de 5 kilómetros a las 7:00 horas y, finalmente, la prueba infantil se realizará a partir de las 8:00 horas, para niñas y niños de entre 4 y 12 años.

El costo de inscripción será de 250 pesos e incluye kit de corredor con playera, morral, número, chip electrónico, paquete de fotos, medalla y dos gorditas que se entregarán al concluir el recorrido. La entrega de kits se efectuará el 27 de septiembre de 11:00 a 15:00 horas.