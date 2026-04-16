San Buenaventura: Javier Flores anuncia mejoras para el nuevo hospital ISSSTE

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Como parte del compromiso adquirido para fortalecer los servicios de salud en el municipio, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo la construcción de un carril de desaceleración con área de estacionamiento en el acceso al nuevo hospital del ISSSTE, obra clave para garantizar seguridad y funcionalidad vial en esta importante zona.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que este proyecto forma parte de una estrategia de colaboración con el Gobierno Federal, particularmente con las instancias del sector salud, para consolidar la llegada del hospital y mejorar la atención médica de las y los derechohabientes.

Subrayó que la participación del municipio ha sido fundamental para generar las condiciones adecuadas de infraestructura urbana que permitan el correcto funcionamiento del nosocomio, considerando aspectos como movilidad, accesibilidad y seguridad para pacientes, personal médico y visitantes.

"Hicimos un pacto de apoyar en todo lo posible para la llegada del hospital. Este carril de desaceleración es parte de lo que corresponde al municipio en esta colaboración con el ISSSTE, y representa un paso importante para que este proyecto sea una realidad en beneficio de nuestra gente", expresó el edil.

Durante un recorrido de supervisión, el director de Obras Públicas, Julio Ríos, detalló que la obra incluye la construcción de cordones respetando las banquetas existentes, adecuaciones en el área de estacionamiento, así como la instalación de señalización vial preventiva y restrictiva, cumpliendo con las normas establecidas para garantizar un tránsito seguro y ordenado.

Asimismo, explicó que estas acciones no solo facilitan el acceso al hospital, sino que también contribuyen a prevenir accidentes, mejorar la circulación vehicular y brindar mayor comodidad a quienes acudan a recibir atención médica.

La construcción del nuevo hospital del ISSSTE representa una de las obras de mayor trascendencia para el municipio, al fortalecer la infraestructura de salud y ampliar la cobertura de servicios médicos para cientos de familias de la región.