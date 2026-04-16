Joyson Frontera: Empleados reclaman el uso de mobiliario laboral

FRONTERA, COAHUILA.- Trabajadores de la empresa Joyson denunciaron presuntas anomalías en la aplicación de la llamada "Ley Silla", al asegurar que, aunque se colocaron bancas en distintas áreas de trabajo, no se les permite utilizarlas en ningún momento de la jornada.

De acuerdo con los empleados inconformes, supervisores han advertido que el uso del mobiliario está prohibido hasta nuevo aviso, bajo el argumento de que aún no existe una indicación formal para su uso, situación que —afirman— no ha cambiado desde que fueron instaladas.

Señalaron que incluso durante sus tiempos de descanso se les impide sentarse, y en caso de ser sorprendidos utilizando las bancas, reciben llamados de atención por parte del personal encargado.

Asimismo, denunciaron que el mobiliario habría sido acomodado de forma estratégica para evitar su uso, lo que consideran una medida contradictoria frente a lo que establece la normativa laboral vigente.

Los trabajadores consideran que esta situación representa una simulación en el cumplimiento de la ley, ya que, aunque se cumple con la instalación de las bancas, en la práctica no se les permite hacer uso de ellas.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan y verifiquen las condiciones laborales dentro de la empresa, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos.