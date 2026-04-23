Domingo de Plaza: evento cultural en San Buenaventura con Banda del Estado

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura invita a la ciudadanía a disfrutar una tarde llena de cultura, música y tradición con el programa Domingo de Plaza, que se llevará a cabo este domingo 26 de abril a las 5:30 de la tarde en la explanada de la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán.

A través del Departamento de Turismo, la Presidencia Municipal prepara un evento familiar con la participación especial de la Banda del Estado de Coahuila de Zaragoza, que ofrecerá un repertorio musical para el disfrute de las familias asistentes.

Además, se contará con la presentación artística de los niños de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, quienes compartirán un programa cultural preparado especialmente para esta ocasión.

Durante el evento también habrá exposición y venta de artesanías, impulsando el talento local y brindando espacios para los emprendedores del municipio.

Como parte del programa, se realizará la entrega oficial del premio al ganador del pago puntual del impuesto predial, actividad organizada por la Tesorería Municipal. El tesorero Carlos Enrique Martínez Rivera informó que este momento será muy significativo, ya que el afortunado contribuyente, originario del Ejido San Antonio de la Cascada, recibirá su premio frente a la sociedad como reconocimiento a la responsabilidad ciudadana.