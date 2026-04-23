Cabildo Infantil en Frontera: Niños asumen roles de gobierno

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fomentar los valores cívicos y acercar a la niñez al funcionamiento del gobierno municipal, autoridades de Frontera ya tienen listos los preparativos para llevar a cabo el Cabildo Infantil por un Día, en el que participarán 22 estudiantes de sexto grado de distintas instituciones educativas.

El profesor Félix Rodríguez, encargado de la organización, explicó que este ejercicio contempla varias etapas, iniciando con la coordinación con jefes de sector educativo para ajustar la convocatoria y distribuir los espacios de participación. En total, se asignaron lugares de acuerdo con el número de escuelas por sector, además de incluir representantes adicionales, como un alumno del DIF, sumando así los 22 participantes.

Indicó que los niños fueron convocados para el próximo 24 de abril, fecha en la que deberán presentar un discurso donde expliquen por qué desean formar parte del Cabildo Infantil. A través de esta actividad, los estudiantes desarrollarán habilidades de expresión oral, argumentación y participación ciudadana. Ese mismo día, mediante votación entre ellos mismos, elegirán a quien fungirá como alcalde o alcaldesa, así como a los integrantes del cabildo, en un proceso transparente supervisado por la comisión de Educación.

Rodríguez destacó que los adultos no intervendrán en la elección, ya que se busca que sean los propios niños quienes vivan una experiencia real de democracia. Además, durante esta jornada también elegirán una escuela que será visitada posteriormente como parte de las actividades del programa.

El calendario contempla otra reunión el 27 de abril, en la que los participantes recibirán capacitación sobre qué es un ayuntamiento, cómo funciona un cabildo y cuáles son los temas que pueden abordarse en una sesión. Finalmente, el evento principal se llevará a cabo el 30 de abril, donde los estudiantes asumirán sus cargos por un día y desarrollarán una sesión formal.

El organizador agradeció el respaldo de la alcaldesa y del Ayuntamiento de Frontera, quienes brindarán apoyo y una sorpresa para cada uno de los participantes, reconociendo su entusiasmo y compromiso.

El Cabildo Infantil por un Día busca que las nuevas generaciones comprendan la importancia de la participación ciudadana y el valor de las instituciones, en un ejercicio que combina aprendizaje, responsabilidad y formación cívica.