San Juan de Sabinas refuerza seguridad con cámaras inteligentes

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, reconoció el liderazgo y compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas tras el arranque del programa de Robustecimiento de la Red Estatal de Videointeligencia, una estrategia que contempla la instalación de más de mil cámaras inteligentes y el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en las regiones Carbonífera, Norte y Cinco Manantiales.

El edil destacó que esta inversión representa un paso firme en la consolidación de un modelo de seguridad sólido, moderno y eficiente, que permitirá reforzar las labores de prevención, vigilancia e inteligencia en beneficio directo de las familias de San Juan de Sabinas y de toda la entidad.

"Reconocemos el trabajo y la visión de nuestro gobernador, quien ha demostrado con hechos que la seguridad es una prioridad. Este tipo de proyectos fortalecen la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y nos permiten seguir avanzando con certeza y resultados", expresó.

Óscar Ríos subrayó que la implementación de tecnología de última generación, así como la ampliación de la red de monitoreo y la infraestructura operativa, contribuyen a mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, generando condiciones propicias para el desarrollo y la tranquilidad social.

Asimismo, reiteró la disposición de su administración para continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos que impacten positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde afirmó que en San Juan de Sabinas se respalda este tipo de acciones que fortalecen la paz y el orden, al tiempo que refrendó el compromiso de su gobierno de seguir siendo un aliado firme en la construcción de un municipio seguro, donde prevalezca el bienestar de las familias.