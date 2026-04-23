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Coahuila

Choque en Melchor Múzquiz: daños materiales y acuerdo entre partes

El accidente ocurrió en la colonia Nogalera, donde un motociclista no respetó el alto y colisionó con el vehículo de Cinthia N.

Por Teresa Muñoz - 23 abril, 2026 - 05:21 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró en la colonia Nogalera, sobre la calle Francisco I. Madero esquina con San Francisco, sin que se reportaran personas lesionadas.

      El percance dejó únicamente daños materiales en uno de los vehículos involucrados, según informaron las autoridades del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

      Los oficiales acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, siendo la ciudadana Cinthia N, enfermera de profesión, quien relató que circulaba en vía libre a bordo de su automóvil Nissan Sentra modelo 2015 cuando fue impactada por un motociclista.

       

      El presunto responsable fue identificado como Ramiro N, de 20 años de edad, desempleado y con domicilio en la calle Félix U. Gómez del barrio La Ford. Conducía una motocicleta, modelo 2026, cuando se desplazaba por la calle San Francisco.

      Al llegar al cruce con Francisco I. Madero, Ramiro N no observó el alto gráfico y terminó impactándose contra el vehículo compacto. El choque provocó daños en la parte frontal del automóvil, incluyendo la defensa delantera, cofre y faro derecho.

       

      Tras el incidente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, evitando así mayores complicaciones legales.

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