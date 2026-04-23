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Coahuila

Cierre de vialidades en Frontera: precauciones para automovilistas

Las rutas de transporte público como Diana Laura y 8 de Enero modificarán su recorrido para adaptarse a los cierres viales durante las ferias.

Por Adriana Cruz - 23 abril, 2026 - 06:38 p.m.
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      FRONTERA; COAH.- Con motivo de las ferias, autoridades municipales anunciaron el cierre temporal de diversas vialidades en la zona centro, por lo que exhortaron tanto a automovilistas como a usuarios del transporte público a tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

      De acuerdo con la información proporcionada, permanecerán cerrados los cruces de las calles Cuauhtémoc con Libertad y Cuauhtémoc con Madero, así como Progreso con Juárez, Carranza con Juárez y 5 de Mayo. Además, se mantendrá sin circulación la calle Carranza en el tramo comprendido entre 5 de Mayo y Cuauhtémoc, como parte del operativo vial implementado durante este periodo.

       

      En cuanto al transporte público, se informó que las rutas como Diana Laura y 8 de Enero modificarán su recorrido, circulando una cuadra antes de la plaza principal para incorporarse por la calle De la Fuente. Asimismo, las unidades que se dirigen hacia el sector sur, como las que cubren rutas hacia colonia Borja y Occidental, estarán utilizando la calle Juárez como vía alterna.

       

      Las autoridades precisaron que estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 3 de mayo, fecha en que concluyen las ferias. Será durante la madrugada de ese mismo día cuando se reabra la circulación de manera normal. Finalmente, se indicó que los ajustes ya fueron coordinados con los concesionarios del transporte, por lo que se pide a la ciudadanía mantenerse informada y prever sus traslados.

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