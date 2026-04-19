Estudiantes del Instituto Ejido 8 de Enero apoyan a Casa Hogar Galilea

FRONTERA, COAHUILA.- Este sábado, alumnos del Instituto Ejido 8 de Enero, a través del grupo 'Lobos al Rescate', realizaron una visita a la Casa Hogar Galilea de Monclova, donde llevaron a cabo una jornada de apoyo social en beneficio de niñas y niños afectados por recientes inundaciones.

Durante la actividad, los estudiantes entregaron ropa, cobertores, zapatos y juguetes, además de un apoyo económico destinado a mejorar las instalaciones del lugar, mismas que resultaron dañadas tras las lluvias registradas hace aproximadamente una semana, situación que provocó que los menores perdieran parte de sus pertenencias.

La iniciativa surgió como una muestra de solidaridad por parte de la comunidad educativa del instituto, ubicado en el ejido 8 de Enero, quienes decidieron organizarse para brindar ayuda a quienes más lo necesitan en momentos difíciles.

Docentes destacaron que este tipo de actividades refuerzan la formación integral de los estudiantes, al fomentar valores como la empatía, el compromiso social y la responsabilidad hacia la comunidad, más allá del aprendizaje en el aula.

Asimismo, se reconoció la participación de alumnos, padres de familia y colaboradores que hicieron posible esta labor, reiterando la importancia de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar social.