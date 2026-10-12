Casa Roni celebra la Cosecha de Calabazas en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– La Cosecha de Calabazas en Casa Roni continúa consolidándose como un atractivo de la temporada otoñal en la región, al recibir a decenas de familias que disfrutaron de espectáculos, espacios temáticos y actividades para todas las edades.

El viernes, Perikin Show ofreció una presentación llena de humor, ocurrencias y dinamismo que despertaron las risas del público.

El sábado, la tradicional Fogata de los Espíritus reunió a chicos y grandes alrededor del fuego. Entre cuentos y leyendas, los asistentes compartieron una velada que dio vida a una de las experiencias más representativas de Casa Roni durante esta temporada.

El domingo, la presentación de las Guerreras K-pop animó la jornada con música y entretenimiento. Las familias también disfrutaron de las zonas para fotografías, las actividades infantiles y los recorridos por la granja, que complementaron la experiencia de este encuentro otoñal.

Además, los visitantes pudieron seguir recorriendo los escenarios decorativos, la cosecha de calabazas y las áreas temáticas que hacen de este festival uno de los más esperados de la temporada en la región.

La Cosecha de Calabazas en Casa Roni continuará ofreciendo nuevas experiencias durante octubre y hasta el 2 de noviembre, invitando a todos a vivir el espíritu otoñal en un ambiente familiar, seguro y lleno de encanto.