Saltillo no tiene niveles de contaminación como Monterrey, asegura Emmanuel Olache

SALTILLO, Coah.- Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente de Saltillo, rechazó que la ciudad registre niveles de contaminación comparables con los de urbes como Monterrey y la Ciudad de México, al considerar que el ranking difundido en redes sociales carece de sustento oficial.

El funcionario cuestionó el origen de los datos y señaló que no se conoce con claridad la metodología utilizada para determinar la posición de Saltillo en el listado.

"Es indiscutible que Saltillo puede llegar a tener más contaminación que ciudades como Ciudad de México o Monterrey. Eso es algo irreal", expresó.

Olache reconoció que la capital de Coahuila enfrenta problemas de contaminación, principalmente por las emisiones de los vehículos y las partículas de polvo que se levantan durante los vientos fuertes, sobre todo en terrenos baldíos y zonas de construcción.

Explicó que diariamente circulan más de 500 mil vehículos en la ciudad, lo que representa una fuente importante de emisiones. También mencionó la combustión generada al cocinar en los hogares como otro factor que contribuye a la contaminación del aire.

Sin embargo, sostuvo que estas condiciones no corresponden con los niveles que, a su juicio, se atribuyen a Saltillo en las publicaciones difundidas en internet.

El titular municipal indicó que la medición y vigilancia de la calidad del aire se realiza en coordinación con el gobierno del estado. Detalló que la autoridad estatal cuenta con monitores en distintos puntos de la ciudad, mientras que el municipio dispone de 25 equipos para comparar registros y dar seguimiento a las condiciones ambientales.

Por ello, recomendó a la ciudadanía consultar los reportes de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y evitar tomar como definitivos los datos de aplicaciones móviles cuando no se conoce con precisión dónde ni cómo se obtuvieron las mediciones.

Olache también exhortó a los automovilistas a cumplir con la verificación vehicular para contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

Aseguró que el programa municipal opera con centros de verificación abiertos de lunes a sábado, además de unidades móviles que pueden trasladarse a los lugares donde sean solicitadas.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento se han verificado más de 10 mil vehículos, cifra que consideró baja frente a las más de 500 mil unidades que circulan diariamente por Saltillo.

Añadió que el municipio busca incrementar la participación mediante acciones de difusión y acercamiento con empresas.

Asimismo, destacó que se imparten pláticas ambientales en escuelas de nivel básico, medio superior y superior para promover la verificación vehicular y explicar cómo reducir la contaminación dentro y fuera de los hogares.

Finalmente, llamó a la población a participar en el cuidado del medio ambiente mediante la verificación de sus automóviles, la plantación de árboles y la prevención de la tala.