Saltillo destina 120 millones para recarpeteo de bulevares

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo destinará alrededor de 120 millones de pesos al recarpeteo total de diversos bulevares, mediante trabajos que contemplan retirar la carpeta asfáltica existente y colocar una nueva superficie con materiales modificados con polímeros.

Antonio Nerio Maltos, titular de Obras Públicas municipal, informó que las vialidades ya fueron identificadas y que el programa se encuentra en proceso de contratación, con el apoyo del gobierno del estado para definir las prioridades y los materiales que se utilizarán.

Los primeros trabajos se realizarán en el bulevar Antonio Cárdenas, además de distintos tramos del periférico Luis Echeverría, parte norte del bulevar Venustiano Carranza, en el acceso a Saltillo, y un segmento de Valdés Sánchez, entre Eulalio Gutiérrez y el periférico Luis Echeverría.

El procedimiento consistirá en retirar mediante fresado la carpeta antigua y colocar una nueva capa de asfalto de cuatro centímetros de espesor, modificada con polímeros para mejorar su durabilidad. Las intervenciones estarán enfocadas en vialidades de alto tráfico.

Nerio Maltos explicó que la contratación podría concluir en un plazo de dos a tres semanas, mediante procedimientos de invitación restringida para la mayoría de los contratos, cuyos montos oscilarán entre tres y cinco millones de pesos por los distintos tramos.

La previsión es que el programa de recarpeteo concluya entre mediados y finales de enero, de acuerdo con la programación planteada por la dependencia municipal.

El funcionario aclaró que estas obras serán independientes del programa de bacheo, que continuará en bulevares, vialidades intermedias y calles del interior de las colonias.

Indicó que la disminución de las lluvias ha permitido avanzar en la reparación de los daños en las calles. Además, señaló que el municipio mantiene la recepción de reportes ciudadanos a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el chatbot, con el propósito de atenderlos a la brevedad.

El titular de Obras Públicas también llamó a la población a evitar arrojar agua a la calle, al advertir que los escurrimientos deterioran el pavimento incluso cuando no llueve.

Finalmente, señaló que la infraestructura vial y pluvial se mantiene entre las prioridades del municipio, debido a que las precipitaciones recientes han provocado afectaciones que pueden poner en riesgo el patrimonio y la integridad de las familias.